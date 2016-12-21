Жилье. В церкви. Уютное.

Если еще вспомнить, что рядом с церквями всегда было кладбище.

Мир сошел с ума.



Edited at 2016-12-21 08:04 (UTC) Ответить

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вовсе не обязательно



и, бай зе уей, это часовня, а не церковь



Edited at 2016-12-21 09:15 (UTC) Ответить

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на эту тему Невзоров высказывался : здания культа надо планировать и строить в двойном назначении, ибо когда попАм прекратится государственное финансирование- они не смогут содержать всю свою ,,данную богом,,) недвижимость.

Заранее планировать их как жильё, школы, поликлинники, учебные заведения- а не токмо как архивы и планетарии(как было в СССР). Ибо постхристианское общество.



а что кладбище- они уже в черте города, земли не хватат, в Германии вроде через 25 лет уже нового наверх хоронят, у нас в городе несколько кладбищ прямо рядом с домами, общий забор, так что ничего...живых надо бояться!:)

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кладбИща уже не те...

у нас (в израиле) большая проблема с местом, города доросли вплотную к кладбищам, я 20 лет живу в ближайшем к кладбищу районе, а недавно переехала так, что из окна видно.

покойники меня совсем не беспокоят, наоборот, они прекрасные соседи: не шумят и не мусорят.

)) Ответить

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Мир плавно деградирует, прячась за высокими технологиями.



Не, ну оно конечно понятно, что ересь к ереси идет. Но столовая в алтарной части...

Дело, конечно, не в "оскорблении чувств верующих", а в потере элементарного чувства самосохранения. :)

Рядом с кладбищем ещё ладно, дом священника часто примыкает к церкви, это вопрос вкуса. Но если в храме (церкви, часовне, нужное подчеркнуть) не молятся, то там часто селятся бесы. И это правило практически всех конфессий планеты, что бы там ни говорили об отживших суевериях. Ответить

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Как прекрасно, что мир деградирует для людей, которые верят в бесов. Ответить

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только за хлебным ящиком дотянется разве что дядя Стёпа милиционер



да, и первоисточник фотографий неплохо было бы указывать

или какой нибудь интерьер сайт который их перепечатал

этот хотя бы



и, бай зе уей, это часовня, а не церковь



Edited at 2016-12-21 09:16 (UTC) живут и не заморачиваются, респекттолько за хлебным ящиком дотянется разве что дядя Стёпа милиционерда, и первоисточник фотографий неплохо было бы указывать https://www.fastighetsbyran.se/kopa-bos tad/ или какой нибудь интерьер сайт который их перепечаталэтот хотя бы http://www.littlefashionparadise.com/sw edish-chapel-home/ и, бай зе уей, это часовня, а не церковь Ответить

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Edited at 2016-12-21 09:24 (UTC) и летнего домика Ответить

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А мне нравится, я бы там пожил.



И, by the way, про кладбище: у меня треть деревни через дорогу с разных сторон от кладбища живут и не тужат. Это существенно безопаснее, чем через дорогу от "центров досуга" граждан. И там, на кладбище, все засажено деревьями, то есть дышать приятнее. Ответить

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ггг, а там и нет кладбища, там часовня была



Edited at 2016-12-21 10:07 (UTC) Ответить

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А я вообще имел в виду, by the way. Ответить

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ну да, я тож не вижу особого трагизма, даже если бы оно и было

я в Берлине жил в одной гостинице недалеко от аеропорта, где прямо под окнами было огромное кладбище

а над гостиницей на очень низкой высоте с ревом проносились на посадку лайнеры

и все уживаются Ответить

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Вот лайнеры - это ужас-ужас. Я бы там не жил. Ответить

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ну нас в гостинице не было днем (я не сам бронировал, организаторы мероприятия ггг постарались - а после 10 они уже не летали

но это было экстремно, выглянешь в окошко, а над головой пузо самолета бддддддпррррррр и пролетело Ответить

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не поднимая вопросов про религиозную сторону вопроса и предположения о захоронениях...

манекен - жесть Ответить

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как обогревают эту чудесную высоту? Ответить

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Действительно, как? Ни камина, ни печей, ни радиаторов... Теплый пол какой-нибудь? Какие еще есть варианты? Ответить

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Совершенно не уютно. И, бай зе вей, это церковь, а не часовня. В часовнях не бывает алтаря, а здесь есть. Ответить

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Гентский алтарь находится в часовне которая имеет свои часы работы:



De kapel met de 'Aanbidding van het Lam Gods' heeft eigen openingsuren.

Tijdens de zomerperiode is de kapel doorlopend open van 9.30 uur tot 17 uur.

In winterperiode van 10.30 uur tot 16 uur.

Op zondag is de kapel open vanaf 13.00 uur.



погуглите



Часовня Святого Николая в Куйваярви



там есть алтарь



и тут Swedish chapel transformed into an incredible cottage that’s selling for peanuts

http://projects.archiexpo.de/project-21 2507.html





Edited at 2016-12-21 17:47 (UTC) это chapelГентский алтарь находится в часовне которая имеет свои часы работы:De kapel met de 'Aanbidding van het Lam Gods' heeft eigen openingsuren.Tijdens de zomerperiode is de kapel doorlopend open van 9.30 uur tot 17 uur.In winterperiode van 10.30 uur tot 16 uur.Op zondag is de kapel open vanaf 13.00 uur.погуглитеЧасовня Святого Николая в Куйваярвитам есть алтарьи тут Swedish chapel transformed into an incredible cottage that’s selling for peanuts Ответить

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я раньше тоже был в этом совершенно уверен и вики об этом говорит, но жизнь оказалась гораздо разнообразней вики и обнаружилась уйма исключений ) Ответить

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На Западе церкви строят без отопления. Прогреть такое высокое здание практически невозможно. Ответить

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