В Home and Garden по посещениям лидируют: 1. Квартира Никаса Сафронова. Лидирует с огромным отрывом. 2. 10 вещей в квартире, которые выдают дурной вкус хозяев. 3. Интерьер квартиры Сергея Доли. 4. Квартира Валерии и Иосифа Пригожина в Крылатском. 5. Очень маленькая квартира в Риме. 6.…
Если еще вспомнить, что рядом с церквями всегда было кладбище.
Мир сошел с ума.
Edited at 2016-12-21 08:04 (UTC)
и, бай зе уей, это часовня, а не церковь
Edited at 2016-12-21 09:15 (UTC)
на эту тему Невзоров высказывался : здания культа надо планировать и строить в двойном назначении, ибо когда попАм прекратится государственное финансирование- они не смогут содержать всю свою ,,данную богом,,) недвижимость.
Заранее планировать их как жильё, школы, поликлинники, учебные заведения- а не токмо как архивы и планетарии(как было в СССР). Ибо постхристианское общество.
а что кладбище- они уже в черте города, земли не хватат, в Германии вроде через 25 лет уже нового наверх хоронят, у нас в городе несколько кладбищ прямо рядом с домами, общий забор, так что ничего...живых надо бояться!:)
кладбище
у нас (в израиле) большая проблема с местом, города доросли вплотную к кладбищам, я 20 лет живу в ближайшем к кладбищу районе, а недавно переехала так, что из окна видно.
покойники меня совсем не беспокоят, наоборот, они прекрасные соседи: не шумят и не мусорят.
))
Не, ну оно конечно понятно, что ересь к ереси идет. Но столовая в алтарной части...
Дело, конечно, не в "оскорблении чувств верующих", а в потере элементарного чувства самосохранения. :)
Рядом с кладбищем ещё ладно, дом священника часто примыкает к церкви, это вопрос вкуса. Но если в храме (церкви, часовне, нужное подчеркнуть) не молятся, то там часто селятся бесы. И это правило практически всех конфессий планеты, что бы там ни говорили об отживших суевериях.
только за хлебным ящиком дотянется разве что дядя Стёпа милиционер
да, и первоисточник фотографий неплохо было бы указывать https://www.fastighetsbyran.se/kopa-bos
или какой нибудь интерьер сайт который их перепечатал
этот хотя бы http://www.littlefashionparadise.com/sw
и, бай зе уей, это часовня, а не церковь
Edited at 2016-12-21 09:16 (UTC)
вот еще несколько интересных фото этой часовни
Edited at 2016-12-21 09:24 (UTC)
И, by the way, про кладбище: у меня треть деревни через дорогу с разных сторон от кладбища живут и не тужат. Это существенно безопаснее, чем через дорогу от "центров досуга" граждан. И там, на кладбище, все засажено деревьями, то есть дышать приятнее.
Edited at 2016-12-21 10:07 (UTC)
я в Берлине жил в одной гостинице недалеко от аеропорта, где прямо под окнами было огромное кладбище
а над гостиницей на очень низкой высоте с ревом проносились на посадку лайнеры
и все уживаются
но это было экстремно, выглянешь в окошко, а над головой пузо самолета бддддддпррррррр и пролетело
манекен - жесть
Гентский алтарь находится в часовне которая имеет свои часы работы:
De kapel met de 'Aanbidding van het Lam Gods' heeft eigen openingsuren.
Tijdens de zomerperiode is de kapel doorlopend open van 9.30 uur tot 17 uur.
In winterperiode van 10.30 uur tot 16 uur.
Op zondag is de kapel open vanaf 13.00 uur.
погуглите
Часовня Святого Николая в Куйваярви
там есть алтарь
и тут Swedish chapel transformed into an incredible cottage that’s selling for peanuts
http://projects.archiexpo.de/project-21
Edited at 2016-12-21 17:47 (UTC)
танезашто
Садик
на месте кладбищаочаровательный!