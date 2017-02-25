Квартира образцового порядка в Петербурге

Чаек в Питере не попивают, их едят. Ответить

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В нормальных коммуналках люди скидываются, ремонтируют ванную, туалет и кухню и живут в приличных условиях. Раз вам никак не договориться о выкупе последней комнаты, то это только доказывает несговорчивость. Бабушка, которая тут родилось и тут хочет умереть?

А где такой домик? И чем вас привлекала эта квартира, ведь в нее еще вкладываться и вкладываться. Придется как-то придумать куда душевую кабину ставить, наверняка надо полы вскрывать и все прочее. Ответить

Ветвь дискуссии

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тут никто не живёт. Ответить

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Зачем вам эта квартира, всех расселять, вкладываться, а потом что?.

Там деревянные перекрытия и ванну (даже кабинку) ставить нельзя.





Edited at 2017-02-25 09:37 (UTC) Ответить

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Я конечно ваших подробностей не знаю , но это верх глупости начинать ремонты , не имея полного права на жилплощадь и вдвойне , если квартирка с ребеночком , хехе , безотносительно состояния квартиры Ответить

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У меня друг художник заселился в общагу на пару месяцев и сделал красивейший ремонт комнаты.

жить надо по человечески. Ответить

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Проводка винтажная, сейчас такая адовых денег стоит. Ответить

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что планируете с душевой/ванной? Ответить

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про кабину: в туалете снесли левую стенку, сделали небольшой проем, который зашили со стороны кухни. там и будет душевая, но очень маленькая, зато не прям на кухне))) Ответить

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Спасибо, потошнил.



ЗЫ. Зайчиков нашли - значит последнему ремонту менее 25 лет. Хотя номинал маленький, так что наверное реально старые. Ответить

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Их называют зайчиками?)))

скажу мужу, обрадуется. монетки, кстати, тоже есть))) мы их в книгу нашу монетную уже положили) Ответить

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Типичнейшая питерская коммуналка - я таких перевидал немерено ! Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что видал и другие - поухоженнее многих отдельных квартир ! Всё зависит от содержимого черепных коробок проживающих в квартире, я считаю ! :))) Ответить

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вы правы. а еще от жильцов)))

таких квартир действительно много. Но я бы не сказала, что это коммуналка. это трешка не слишком больших размеров Ответить

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Сразу видно что с колен уже встали:))



Ободрать и покрасить стены водоэмульсионкой любая баба может.Но некоторые предпочитают жить так. Ответить

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ничего. я, если не забуду, покажу окончательный вариант. естественно, мы там дворец делать не будем, она будет на перепродажу Ответить

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Так наверно выглядит ад. Ответить

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ад выглядит по другому - там всё чистенько и покрашено в белый цвет Ответить

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Знакомая картинка-проходили ещё в советское время,всю жизнь будут ждать,когда придёт ЖЭК и всё покрасит,а вот скинуться даже на дешёвую краску и обои- ДА НИ ЗА ЧТО.... Ответить

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Согласна с вами. всем наплевать..будут жить в дерьме и лаять на гос-во Ответить

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у котов лоток чище ! Ответить

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вот, да. свиньи по сравнению с ними вообще чистюли Ответить

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Вы, скорее всего не из Питера...

"Уютный шкафчик" - это холодная кладовая, весьма интересная вещь.

Пластиковое окно - адище, господи, когда уже люди закончат ставить такие стеклопакеты... в особенности в такие ценные дома с историей

Надеюсь, у вас хватит "ума" не заделать кладовку и окно в туалет, равно как и другие детали постройки, когда ещё умели строить для людей... Ответить

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родилась здесь)

про кладовую не знала, никогда в таких домах не жила и не интересовалась)

вы такой смешной. там окна были в ужасном состоянии! вдобавок очень продували, в поролоне уже букашки свои миры завели...

про окно- частично снесли стену, чтобы установить душевую в совмещенном уже теперь санузле Ответить

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ремонтировал такую квартирку в центре, в которой небыло даже туалета.туалет с душем оборудовал в кладовке, трубу вывел в стояк за стенкой,пробил туда дырку.тараканы бегали стадами,окно на кухне и подоконник сгнили.жиром было покрыто все,столетним.половую доску с наростами краски шлифанул и покрыл потом лаком.когда пришли бывшие жильцы и посмотрели на то место,где жили всю жизнь и срали-то их хватил инфаркт,завыли,какую квартиру по дешевке отдали! Ответить

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А как люди жили без туалета? Без ванной можно жить, хоть и плохо, но без туалета сложновато. Ответить

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Многие в таких до сих пор живут Ответить

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Противный пост. Слишком много неоправданного снобизма. Ответить

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АдЪ. Адъ, мрак и беспросветный ужас.

А я себя всегда засранкой считала... Ответить

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Посмотрите на ютьбе передачу "Помешанные на чистоте". Сразу увидите как у вас чисто по сравнению с теми, чьи квартиры и особняки там расчищают. Ответить

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Я видела квартиру похуже. Но с ванной. И камином. На васильевском. Тоже трешка,тоже жилая. И тоже не могла там даже воды выпить и руки помыть..:(

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Сильное зрелище. Я такое в заброшках на окраинах городов видал. Ответить

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