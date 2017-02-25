Квартира образцового порядка в Петербурге


А что мы все о прекрасном? Пора и жести в ЖЖ добавить. Не только же фоточки нашего патологоанатома смотреть со всякими трупешниками и другими дикими штучками. Сегодня я покажу вам квартиру "образцового порядка". Старый фонд, деревянные перекрытия и абсолютно наплевательское отношение петербуржцев к собственному жилищу.

Казалось бы, Питер- культурная столица России. Многие иностранцы думают, что мы здесь чаек попиваем из фарфоровых кружек с видом на Неву. А н-нет! В такой квартире не то что чай попить не захочется, а даже пописать. Всю хатку (3-ка) не могу показать, только малую часть: кухня, туалет и а-ля "душ". В квартире в одной комнате живет женщина, в другой семья с грудным ребенком, в третьей жил мужчина.
 
Счетчик. По нему уже видно, как он устал от этой гребаной жизни

Далее мы проходим в роскошную кухню. Перед нами открывается очаровательный вид грязных, обшарпанных и жирных стен! Здесь мы уже успели поставить стеклопакет, до этого были деревянные полуживые окошки обляпанные многогодовым жирком. Такое ощущение, что здесь жарили сало и одновременно плясали


Уютный шкафчик с многовековым дерьмом внутри

Прекрасная раковина, в которой мыть посуду одно удовольствие. Даю зуб, что семья здесь и ребенка мыла/купала. Сейчас поймете почему.

Видите поддон снизу? Ставите и моетесь! Прям на кухне! Шикарно! Отель пятерка отдыхает


И да, как вы уже догадались, в квартире нет ванной комнаты. Есть только туалет. Но мы еще с кухней не закончили. А вот тумба. Хотите помешать супчик вооон той поварешкой?

Это стеночка над тумбой! А на тумбе досточки, на которых люде режут еду.

Отодвинули плиту. На удивление, сама плита более-менее чистая, но нет ручек. Но с плитой есть загвоздка...

Точнее, с газопроводом. Надо повернуть эту штучку, чтобы зажечь плиту. Рискнете?

Вернемся к плите. Хотели бы вы здесь испечь индеечку на Рождество?:))

А это окно в рай туалет.

Тадааааааааам!!! Райский уголок. Здесь так и хочется прочитать газетку лишний раз)))

Еще раз повторюсь: трешка, старый фонд. Живут женщина, семья с ребенком и жил мужчина. Сейчас мой муж делает здесь ремонт, чтобы потом в дальнейшем продать. Мы выкупили одну комнату, скоро выкупим вторую, осталось договориться с третьей (ну очень сложно).
Меня поражает другое. Семья, которая живет в этой кв с ребеночком постоянно жалуется на здоровье дитя. Они таскаются по больницам, ездят в другие города на лечение. И они понять не могут, в чем же здесь проблема!!! Грязные стены, полная антисанитария, а они удивляются...
       
Друзья, не доводите свое жилье до такого. Надо очень хорошо постараться, чтобы гнездышко стало вот таким.

З.Ы.: зато при ремонте нашли заначку: белорусские рубли.


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promo home_and_garden october 10, 12:55 19
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    markela
    В нормальных коммуналках люди скидываются, ремонтируют ванную, туалет и кухню и живут в приличных условиях. Раз вам никак не договориться о выкупе последней комнаты, то это только доказывает несговорчивость. Бабушка, которая тут родилось и тут хочет умереть?
    А где такой домик? И чем вас привлекала эта квартира, ведь в нее еще вкладываться и вкладываться. Придется как-то придумать куда душевую кабину ставить, наверняка надо полы вскрывать и все прочее.
    iren_tren
    Зачем вам эта квартира, всех расселять, вкладываться, а потом что?.
    Там деревянные перекрытия и ванну (даже кабинку) ставить нельзя.


    Edited at 2017-02-25 09:37 (UTC)
    garnet_777
    Я конечно ваших подробностей не знаю , но это верх глупости начинать ремонты , не имея полного права на жилплощадь и вдвойне , если квартирка с ребеночком , хехе , безотносительно состояния квартиры
    ab_dachshund
    Спасибо, потошнил.

    ЗЫ. Зайчиков нашли - значит последнему ремонту менее 25 лет. Хотя номинал маленький, так что наверное реально старые.
    Skohc B live
    Типичнейшая питерская коммуналка - я таких перевидал немерено ! Хотя, справедливости ради, хочу сказать, что видал и другие - поухоженнее многих отдельных квартир ! Всё зависит от содержимого черепных коробок проживающих в квартире, я считаю ! :)))
    melius2
    Сразу видно что с колен уже встали:))

    Ободрать и покрасить стены водоэмульсионкой любая баба может.Но некоторые предпочитают жить так.
    vetasp
    Знакомая картинка-проходили ещё в советское время,всю жизнь будут ждать,когда придёт ЖЭК и всё покрасит,а вот скинуться даже на дешёвую краску и обои- ДА НИ ЗА ЧТО....
    neidioto
    Вы, скорее всего не из Питера...
    "Уютный шкафчик" - это холодная кладовая, весьма интересная вещь.
    Пластиковое окно - адище, господи, когда уже люди закончат ставить такие стеклопакеты... в особенности в такие ценные дома с историей
    Надеюсь, у вас хватит "ума" не заделать кладовку и окно в туалет, равно как и другие детали постройки, когда ещё умели строить для людей...
    vadro
    родилась здесь)
    про кладовую не знала, никогда в таких домах не жила и не интересовалась)
    вы такой смешной. там окна были в ужасном состоянии! вдобавок очень продували, в поролоне уже букашки свои миры завели...
    про окно- частично снесли стену, чтобы установить душевую в совмещенном уже теперь санузле
    birss
    ремонтировал такую квартирку в центре, в которой небыло даже туалета.туалет с душем оборудовал в кладовке, трубу вывел в стояк за стенкой,пробил туда дырку.тараканы бегали стадами,окно на кухне и подоконник сгнили.жиром было покрыто все,столетним.половую доску с наростами краски шлифанул и покрыл потом лаком.когда пришли бывшие жильцы и посмотрели на то место,где жили всю жизнь и срали-то их хватил инфаркт,завыли,какую квартиру по дешевке отдали!
    _zanoza_
    Я видела квартиру похуже. Но с ванной. И камином. На васильевском. Тоже трешка,тоже жилая. И тоже не могла там даже воды выпить и руки помыть..:(
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