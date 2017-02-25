Квартира образцового порядка в Петербурге
А что мы все о прекрасном? Пора и жести в ЖЖ добавить. Не только же фоточки нашего патологоанатома смотреть со всякими трупешниками и другими дикими штучками. Сегодня я покажу вам квартиру "образцового порядка". Старый фонд, деревянные перекрытия и абсолютно наплевательское отношение петербуржцев к собственному жилищу.
Казалось бы, Питер- культурная столица России. Многие иностранцы думают, что мы здесь чаек попиваем из фарфоровых кружек с видом на Неву. А н-нет! В такой квартире не то что чай попить не захочется, а даже пописать. Всю хатку (3-ка) не могу показать, только малую часть: кухня, туалет и а-ля "душ". В квартире в одной комнате живет женщина, в другой семья с грудным ребенком, в третьей жил мужчина.
Счетчик. По нему уже видно, как он устал от этой гребаной жизни
Далее мы проходим в роскошную кухню. Перед нами открывается очаровательный вид грязных, обшарпанных и жирных стен! Здесь мы уже успели поставить стеклопакет, до этого были деревянные полуживые окошки обляпанные многогодовым жирком. Такое ощущение, что здесь жарили сало и одновременно плясали
Уютный шкафчик с многовековым дерьмом внутри
Прекрасная раковина, в которой мыть посуду одно удовольствие. Даю зуб, что семья здесь и ребенка мыла/купала. Сейчас поймете почему.
Видите поддон снизу? Ставите и моетесь! Прям на кухне! Шикарно! Отель пятерка отдыхает
И да, как вы уже догадались, в квартире нет ванной комнаты. Есть только туалет. Но мы еще с кухней не закончили. А вот тумба. Хотите помешать супчик вооон той поварешкой?
Это стеночка над тумбой! А на тумбе досточки, на которых люде режут еду.
Отодвинули плиту. На удивление, сама плита более-менее чистая, но нет ручек. Но с плитой есть загвоздка...
Точнее, с газопроводом. Надо повернуть эту штучку, чтобы зажечь плиту. Рискнете?
Вернемся к плите. Хотели бы вы здесь испечь индеечку на Рождество?:))
А это окно в
Тадааааааааам!!! Райский уголок. Здесь так и хочется прочитать газетку лишний раз)))
Еще раз повторюсь: трешка, старый фонд. Живут женщина, семья с ребенком и жил мужчина. Сейчас мой муж делает здесь ремонт, чтобы потом в дальнейшем продать. Мы выкупили одну комнату, скоро выкупим вторую, осталось договориться с третьей (ну очень сложно).
Меня поражает другое. Семья, которая живет в этой кв с ребеночком постоянно жалуется на здоровье дитя. Они таскаются по больницам, ездят в другие города на лечение. И они понять не могут, в чем же здесь проблема!!! Грязные стены, полная антисанитария, а они удивляются...
Друзья, не доводите свое жилье до такого. Надо очень хорошо постараться, чтобы гнездышко стало вот таким.
З.Ы.: зато при ремонте нашли заначку: белорусские рубли.
А где такой домик? И чем вас привлекала эта квартира, ведь в нее еще вкладываться и вкладываться. Придется как-то придумать куда душевую кабину ставить, наверняка надо полы вскрывать и все прочее.
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Там деревянные перекрытия и ванну (даже кабинку) ставить нельзя.
Edited at 2017-02-25 09:37 (UTC)
жить надо по человечески.
ЗЫ. Зайчиков нашли - значит последнему ремонту менее 25 лет. Хотя номинал маленький, так что наверное реально старые.
скажу мужу, обрадуется. монетки, кстати, тоже есть))) мы их в книгу нашу монетную уже положили)
таких квартир действительно много. Но я бы не сказала, что это коммуналка. это трешка не слишком больших размеров
Ободрать и покрасить стены водоэмульсионкой любая баба может.Но некоторые предпочитают жить так.
"Уютный шкафчик" - это холодная кладовая, весьма интересная вещь.
Пластиковое окно - адище, господи, когда уже люди закончат ставить такие стеклопакеты... в особенности в такие ценные дома с историей
Надеюсь, у вас хватит "ума" не заделать кладовку и окно в туалет, равно как и другие детали постройки, когда ещё умели строить для людей...
про кладовую не знала, никогда в таких домах не жила и не интересовалась)
вы такой смешной. там окна были в ужасном состоянии! вдобавок очень продували, в поролоне уже букашки свои миры завели...
про окно- частично снесли стену, чтобы установить душевую в совмещенном уже теперь санузле
Противный пост. Слишком много неоправданного снобизма.
А я себя всегда засранкой считала...