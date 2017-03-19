Компактный дом на двоих — подарок родителям

1 комната, санузел и кухня за 2 млн. рублей ))) За каркасное сооружение.... Это без комментариев. Ответить

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Терраса и крыльцо без перил. Не очень правильное решение для пенсионеров. Ответить

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Пенсионер пенсионеру рознь, посмотрите фото - современные бодрые люди. Тем более, при необходимости можно и сделать. А вот дом в один этаж - это очень правильно. Ответить

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Вагончик за 2 млн?



И правда...двигатель современной торговли это лох. Ответить

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Великолепный дом)))Главные достоинства,которые я выделяю - одноэтажность и панорамные окна. Ответить

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Для двоих то что нужно

у меня друзья из морского(транспортного) контейнера так сделали. Если все по уму и не торопиться то можно немного дешевле.





Edited at 2017-03-19 06:14 (UTC) Ответить

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Что-то не заметил отопления для дома постоянного проживания. Или там климатическя установка за миллион стоит?



Edited at 2017-03-19 06:17 (UTC) Ответить

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действительно, а где система отопления?

Ни на фото, ни на плане ничего такого НЕТ. Ответить

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> «В доме есть теплый пол, кондиционер, электрические конвекторы, вода и канализация, — рассказывает Дмитрий, выбиравший готовый проект для родителей. — При −35 °C дом потребляет 4,5 кВт электроэнергии. В весенне-летне-осенний сезон он отапливается кондиционером, это в три раза выгоднее, чем электрические конвекторы».





)) Ответить

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Как ни префаб, так узкий длинный железнодорожный вагон :( Ответить

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не всегда. финские панельки тоже на заводе делают, но они от этого не становятся вагонами. Насколько я знаю, там простая система квадратов, к любой стороне можно присобачить (или наоборот убрать от стандарного дизайна) квадрат. Ответить

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Это потрясающе!

Все просто, красиво, уютно и уложились в 2 млн! Ответить

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думается нездоровая конструкция.изоляция-пенопласт,вреден при нагреве.отопление токами-электро-магнитное поле не продлевает человеческую жизнь,и вопрос соответствия цены. Ответить

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Почему пенопласт?

Может быть минеральная вата.

В любом случае, теплоизоляция закрыта мембранами и отделочными материалами..



>электро-магнитное поле не продлевает человеческую жизнь

Живете при свечах?

Как оно там в 18 веке? ))) Ответить

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Мне нравится, простота, легкость, удобство. Панорамные окна просто шик. Гостевую бы… ведь дети и внуки ))) Ответить

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Напоминает придорожную кафешку-стекляшку. Что снаружи, что изнутри. Неуютно, неинтересно. Одни витрины (вид на чужие дачи - это всё-таки не вид на лесные горизонты или океан)

Дешевизна и быстрота возведения - плюс. Ответить

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Крыша плоская... При снежной зиме дом может завалиться от веса снега... Да и цена в 2 милл. явно завышена за такой маленький домик из таких временных материалов Ответить

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занижена. мне на пристройку рассчитали куда выше на кв метр цену. и даже без мебели, просто коробку Ответить

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Это "добро" через десять лет сгниет полностью. Ответить

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Интересно было бы почитать отзывы хозяев после первой зимовки. Ответить

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Это дачный дом, написано буквально в первых строках, какая зимовка? Ответить

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Прекрасный, правильный дом! Современный и рациональный. Ответить

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Хороший дом для двоих в преклонном возрасте. Еще очень хорош будет в качестве гостевого домика. Не поняла выводы на террасе - вентиляция? Ответить

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где взять такие цены в подмосковье?

мы тут пристройку считали на пять свай с подводом воды и септиком. выходит намного дороже.

однозначно кто-то врет Ответить

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Я видела у нас обьявление за 1.800 частная фирма предлагала построить каменный двухэтажный "под ключ". Да и цена кажется вместе с участком.( Ответить

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каркасник с эковатой (я бы использовал пену) плюс оплата строителям больше половины цены (ща строители нормальные много берут) плюс оплата проекта. Нормальная цена - реально можно было бы сэкономить тыщ 500, но строили бы еще года 2 Ответить

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