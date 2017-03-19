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Компактный дом на двоих — подарок родителям

Источник: Houzz

Панорамный вид на лес, а также все, что надо для жизни зрелой супружеской паре — в доме, возведенном за один день.

Дмитрий Канунов решил сделать подарок родителям: возвести новый дачный дом взамен старого на обжитом участке в подмосковных Жаворонках. Он остановился на каркасной постройке, которая собирается по технологии prefab, заказал дизайн-проект архитектору Тиграну Бадаляну — и дом вырос буквально на глазах. Ранней весной довольные хозяева уже наслаждались видами из окон полностью обставленного дома.

О проекте

Место: Жаворонки, Подмосковье
Год: 2016
Размер: 45 кв.м
Кто здесь живет: Супруги Виктор Попов и Елена Канунова
Автор проекта: Архитектор Тигран Бадалян, Studio-TA
Бюджет: 2 млн руб. (включая обстановку и коммуникации)
Фото: Юрий Гришко © 2017 Houzz, из личного архива хозяев



«Мы — пенсионеры, у нас не так много времени, чтобы тратить все лето на строительство нового дома, — рассказывает хозяйка Елена Канунова. — Работы начали в конце декабря 2015 года. За день дом поставили под крышу: приступили в 7 утра, а в 11 вечера он был полностью собран».



Виктор Попов, ее супруг, уточняет: «Суммарно отделка дома заняла два месяца с перерывом на новогодние праздники. А постройка появилась на наших глазах. Огромный кран перемещал тринадцатиметровые стены — проносил мимо крон деревьев, ставил на собранное основание, где их монтировали. Сперва на подготовленный фундамент из винтовых металлических свай поставили панели пола, далее к ним прикрепили панели стен, потом накрыли дом панелями кровли. Все коммуникации, от электрики до воды, уже были в полу и стенах, их надо было только соединить и подключить к внешним сетям, заранее подведенным к месту строительства. В марте 2016 года мы въехали в полностью обставленный дом».



«В жизни любого человека наступает период, когда дети — взрослые, Олимп карьеры уже взят, и нужно замедлить темп, чтобы наслаждаться каждым днем, данным свыше. История моих родителей именно такова», — говорит Дмитрий, работающий в строительной сфере. Виктор — кандидат наук, был инженером-металлургом по порошкам тугоплавких металлов и серебряным порошкам для микроэлектроники. Елена — инженер по полупроводникам, трудилась в НИИ.

«Мои родители в прошлом научные работники, во времена перестройки ушедшие в бизнес, — продолжает Дмитрий. — Они приняли решение наконец-то завершить предпринимательский путь, заменив его наслаждением природой за городом.

Передо мной стояла задача построить дом для постоянного проживания. Но с условием провести стройку в зимний период, чтобы не лишать родителей удовольствия от осеннего и летнего отдыха за городом. Я предложил использовать технологию prefab, подразумевающую строительство здания в цеху на производстве, далее доставку крупных частей на место и их крупноузловую сборку».



Раньше в центре участка стояла типичная подмосковная дача, тесно граничащая с домом соседей. «Прабабушка получила этот участок в 1932 году. Здесь был лес, она его боялась и выбрала участок поближе к железной дороге, — рассказывает Елена. — До сих пор сохранился документ на участок размером 32 сотки. Потом моя бабушка продала половину участка ближе к железнодорожным путям, оставив себе дальнюю, более тихую и камерную часть с огромными лесными деревьями».



План дома:


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promo home_and_garden октябрь 10, 12:55 19
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    аа
    Для двоих то что нужно
    у меня друзья из морского(транспортного) контейнера так сделали. Если все по уму и не торопиться то можно немного дешевле.


    Edited at 2017-03-19 06:14 (UTC)
    hieroglyff
    > «В доме есть теплый пол, кондиционер, электрические конвекторы, вода и канализация, — рассказывает Дмитрий, выбиравший готовый проект для родителей. — При −35 °C дом потребляет 4,5 кВт электроэнергии. В весенне-летне-осенний сезон он отапливается кондиционером, это в три раза выгоднее, чем электрические конвекторы».


    ))
    tessochka
    не всегда. финские панельки тоже на заводе делают, но они от этого не становятся вагонами. Насколько я знаю, там простая система квадратов, к любой стороне можно присобачить (или наоборот убрать от стандарного дизайна) квадрат.
    birss
    думается нездоровая конструкция.изоляция-пенопласт,вреден при нагреве.отопление токами-электро-магнитное поле не продлевает человеческую жизнь,и вопрос соответствия цены.
    Татьяна Игнатьева
    Почему пенопласт?
    Может быть минеральная вата.
    В любом случае, теплоизоляция закрыта мембранами и отделочными материалами..

    >электро-магнитное поле не продлевает человеческую жизнь
    Живете при свечах?
    Как оно там в 18 веке? )))
    cambria_1919
    Напоминает придорожную кафешку-стекляшку. Что снаружи, что изнутри. Неуютно, неинтересно. Одни витрины (вид на чужие дачи - это всё-таки не вид на лесные горизонты или океан)
    Дешевизна и быстрота возведения - плюс.
    soldat_igor
    Крыша плоская... При снежной зиме дом может завалиться от веса снега... Да и цена в 2 милл. явно завышена за такой маленький домик из таких временных материалов
    elinelisky
    Хороший дом для двоих в преклонном возрасте. Еще очень хорош будет в качестве гостевого домика. Не поняла выводы на террасе - вентиляция?
    min_nin_na
    где взять такие цены в подмосковье?
    мы тут пристройку считали на пять свай с подводом воды и септиком. выходит намного дороже.
    однозначно кто-то врет
    mnogoznay
    Я видела у нас обьявление за 1.800 частная фирма предлагала построить каменный двухэтажный "под ключ". Да и цена кажется вместе с участком.(
    i7pofet
    каркасник с эковатой (я бы использовал пену) плюс оплата строителям больше половины цены (ща строители нормальные много берут) плюс оплата проекта. Нормальная цена - реально можно было бы сэкономить тыщ 500, но строили бы еще года 2
  • 174 комментария
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