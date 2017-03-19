Компактный дом на двоих — подарок родителям
Источник: Houzz
Панорамный вид на лес, а также все, что надо для жизни зрелой супружеской паре — в доме, возведенном за один день.
Дмитрий Канунов решил сделать подарок родителям: возвести новый дачный дом взамен старого на обжитом участке в подмосковных Жаворонках. Он остановился на каркасной постройке, которая собирается по технологии prefab, заказал дизайн-проект архитектору Тиграну Бадаляну — и дом вырос буквально на глазах. Ранней весной довольные хозяева уже наслаждались видами из окон полностью обставленного дома.
О проекте
Место: Жаворонки, Подмосковье
Год: 2016
Размер: 45 кв.м
Кто здесь живет: Супруги Виктор Попов и Елена Канунова
Автор проекта: Архитектор Тигран Бадалян, Studio-TA
Бюджет: 2 млн руб. (включая обстановку и коммуникации)
Фото: Юрий Гришко © 2017 Houzz, из личного архива хозяев
«Мы — пенсионеры, у нас не так много времени, чтобы тратить все лето на строительство нового дома, — рассказывает хозяйка Елена Канунова. — Работы начали в конце декабря 2015 года. За день дом поставили под крышу: приступили в 7 утра, а в 11 вечера он был полностью собран».
Виктор Попов, ее супруг, уточняет: «Суммарно отделка дома заняла два месяца с перерывом на новогодние праздники. А постройка появилась на наших глазах. Огромный кран перемещал тринадцатиметровые стены — проносил мимо крон деревьев, ставил на собранное основание, где их монтировали. Сперва на подготовленный фундамент из винтовых металлических свай поставили панели пола, далее к ним прикрепили панели стен, потом накрыли дом панелями кровли. Все коммуникации, от электрики до воды, уже были в полу и стенах, их надо было только соединить и подключить к внешним сетям, заранее подведенным к месту строительства. В марте 2016 года мы въехали в полностью обставленный дом».
«В жизни любого человека наступает период, когда дети — взрослые, Олимп карьеры уже взят, и нужно замедлить темп, чтобы наслаждаться каждым днем, данным свыше. История моих родителей именно такова», — говорит Дмитрий, работающий в строительной сфере. Виктор — кандидат наук, был инженером-металлургом по порошкам тугоплавких металлов и серебряным порошкам для микроэлектроники. Елена — инженер по полупроводникам, трудилась в НИИ.
«Мои родители в прошлом научные работники, во времена перестройки ушедшие в бизнес, — продолжает Дмитрий. — Они приняли решение наконец-то завершить предпринимательский путь, заменив его наслаждением природой за городом.
Передо мной стояла задача построить дом для постоянного проживания. Но с условием провести стройку в зимний период, чтобы не лишать родителей удовольствия от осеннего и летнего отдыха за городом. Я предложил использовать технологию prefab, подразумевающую строительство здания в цеху на производстве, далее доставку крупных частей на место и их крупноузловую сборку».
Раньше в центре участка стояла типичная подмосковная дача, тесно граничащая с домом соседей. «Прабабушка получила этот участок в 1932 году. Здесь был лес, она его боялась и выбрала участок поближе к железной дороге, — рассказывает Елена. — До сих пор сохранился документ на участок размером 32 сотки. Потом моя бабушка продала половину участка ближе к железнодорожным путям, оставив себе дальнюю, более тихую и камерную часть с огромными лесными деревьями».
План дома:
Продолжение на Houzz
Панорамный вид на лес, а также все, что надо для жизни зрелой супружеской паре — в доме, возведенном за один день.
Дмитрий Канунов решил сделать подарок родителям: возвести новый дачный дом взамен старого на обжитом участке в подмосковных Жаворонках. Он остановился на каркасной постройке, которая собирается по технологии prefab, заказал дизайн-проект архитектору Тиграну Бадаляну — и дом вырос буквально на глазах. Ранней весной довольные хозяева уже наслаждались видами из окон полностью обставленного дома.
О проекте
Место: Жаворонки, Подмосковье
Год: 2016
Размер: 45 кв.м
Кто здесь живет: Супруги Виктор Попов и Елена Канунова
Автор проекта: Архитектор Тигран Бадалян, Studio-TA
Бюджет: 2 млн руб. (включая обстановку и коммуникации)
Фото: Юрий Гришко © 2017 Houzz, из личного архива хозяев
«Мы — пенсионеры, у нас не так много времени, чтобы тратить все лето на строительство нового дома, — рассказывает хозяйка Елена Канунова. — Работы начали в конце декабря 2015 года. За день дом поставили под крышу: приступили в 7 утра, а в 11 вечера он был полностью собран».
Виктор Попов, ее супруг, уточняет: «Суммарно отделка дома заняла два месяца с перерывом на новогодние праздники. А постройка появилась на наших глазах. Огромный кран перемещал тринадцатиметровые стены — проносил мимо крон деревьев, ставил на собранное основание, где их монтировали. Сперва на подготовленный фундамент из винтовых металлических свай поставили панели пола, далее к ним прикрепили панели стен, потом накрыли дом панелями кровли. Все коммуникации, от электрики до воды, уже были в полу и стенах, их надо было только соединить и подключить к внешним сетям, заранее подведенным к месту строительства. В марте 2016 года мы въехали в полностью обставленный дом».
«В жизни любого человека наступает период, когда дети — взрослые, Олимп карьеры уже взят, и нужно замедлить темп, чтобы наслаждаться каждым днем, данным свыше. История моих родителей именно такова», — говорит Дмитрий, работающий в строительной сфере. Виктор — кандидат наук, был инженером-металлургом по порошкам тугоплавких металлов и серебряным порошкам для микроэлектроники. Елена — инженер по полупроводникам, трудилась в НИИ.
«Мои родители в прошлом научные работники, во времена перестройки ушедшие в бизнес, — продолжает Дмитрий. — Они приняли решение наконец-то завершить предпринимательский путь, заменив его наслаждением природой за городом.
Передо мной стояла задача построить дом для постоянного проживания. Но с условием провести стройку в зимний период, чтобы не лишать родителей удовольствия от осеннего и летнего отдыха за городом. Я предложил использовать технологию prefab, подразумевающую строительство здания в цеху на производстве, далее доставку крупных частей на место и их крупноузловую сборку».
Раньше в центре участка стояла типичная подмосковная дача, тесно граничащая с домом соседей. «Прабабушка получила этот участок в 1932 году. Здесь был лес, она его боялась и выбрала участок поближе к железной дороге, — рассказывает Елена. — До сих пор сохранился документ на участок размером 32 сотки. Потом моя бабушка продала половину участка ближе к железнодорожным путям, оставив себе дальнюю, более тихую и камерную часть с огромными лесными деревьями».
План дома:
Продолжение на Houzz
И правда...двигатель современной торговли это лох.
Тут на материалах не экономили.
у меня друзья из морского(транспортного) контейнера так сделали. Если все по уму и не торопиться то можно немного дешевле.
Edited at 2017-03-19 06:14 (UTC)
Edited at 2017-03-19 06:17 (UTC)
Ни на фото, ни на плане ничего такого НЕТ.
))
Все просто, красиво, уютно и уложились в 2 млн!
Может быть минеральная вата.
В любом случае, теплоизоляция закрыта мембранами и отделочными материалами..
>электро-магнитное поле не продлевает человеческую жизнь
Живете при свечах?
Как оно там в 18 веке? )))
Дешевизна и быстрота возведения - плюс.
мы тут пристройку считали на пять свай с подводом воды и септиком. выходит намного дороже.
однозначно кто-то врет
ох, и дурят народ же