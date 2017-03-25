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В гостях: Двухкомнатная хрущевка у Серебряного бора

Источник: Houzz

Эргономичная планировка и проверенные решения от Buro Brainstorm в квартире для молодой девушки.

Авторам этого интерьера, дизайнерам Buro Brainstorm, удалось не только переделать типовую квартиру в хрущевке за четыре месяца, но и избавить ее хозяйку от страха перед ремонтом. «Мы работаем с небольшими квартирами и ничего не имеем против мебели из ИКЕА, всегда доводим эскизы до реализации и берем на себя менеджмент проекта, — рассказывают дизайнеры. — Татьяна, хозяйка этой квартиры, увидела фотографии одного из наших проектов и обратилась к нам со словами: “Судя по картинкам, мне нравится именно то, что нравится вам”». Результат ремонта доказал, что Татьяна не ошиблась в своих предположениях. Несмотря на скромную площадь, в квартире удалось реализовать удобный для жизни сценарий — в том числе и с заделом на будущее.



О проекте
Место: Москва
Размер: 43 кв.м
Кто здесь живет: Татьяна
Авторы проекта: Buro Brainstorm
Фото: Леонид Семин

Дизайнеры и хозяйка решили работать по чертежам, без предварительной визуализации. «Мы скомпоновали коллажи и ориентировались в большей степени на американский дизайн середины прошлого века: такие интерьеры чем-то похожи на скандинавские, но более практичны и существуют как бы вне времени, как идеальный холст», — рассказывают авторы.



Перед тем как переходить к воплощению выбранного стиля, важно было найти оптимальную планировку для двухкомнатной хрущевки. Не секрет, что замыслы застройщика в квартирах такого типа мало соответствуют современному образу жизни: слабыми местами считаются маленькая кухня, проходная комната и непродуманные сценарии хранения.


План квартиры после перепланировки

Особенности квартир в хрущевках позволяют демонтировать большинство перегородок или создавать новые. Чтобы увеличить полезную площадь, дизайнеры Buro Brainstorm применили оба подхода. Так, кухню объединили с гостиной, но обе комнаты оставили изолированными; от входной двери до организованной напротив гардеробной протянулся функциональный длинный коридор, где разместили ряд шкафов.



Для отделки использовали практичные материалы: все стены покрыты износостойкой краской, которая выдерживает активную уборку, в том числе с применением щеток. Керамогранит при входе уложили по диагонали, чтобы оживить геометрию пространства.

Обратите внимание: Шкафы в коридоре организованы в два яруса, а ниша между верхним и нижним уровнем работает как дополнительная поверхность для хранения или экспозиции картин, статуэток и других милых сердцу мелочей. Для верхней одежды в конструктивной нише предусмотрена открытая вешалка.





«Верхние шкафы не такие глубокие, как нижние, — отмечают авторы проекта, — это логично, ведь любой человек шире в плечах, а нам важно было создать комфортную эргономику». Кроме вместительной «начинки», шкафы наделены декоративным потенциалом: под стеклянными фасадами можно разместить любую подложку. Проще всего использовать обои с активным рисунком и время от времени менять их — этот прием помогает обновлять интерьер по сезону, добавлять краски или, наоборот, формировать более спокойный дизайн без лишних трат.

Первые секции в ряду шкафов расположены напротив входа в гостиную: такая конфигурация позволяет «добрать» пространство для хранения запасов продуктов, которого хозяйке может не хватить на маленькой кухне.

Шкафы заканчиваются, не доходя 80 см до стены гардероба: на этот шаг авторы проекта пошли сознательно, чтобы оставить место для большого зеркала при гардеробной. «Мы рассматривали несколько вариантов, как зонировать гардеробную, и победила текстильная перегородка: она бюджетнее, чем дверь, при этом небольшое помещение гардероба отлично проветривается», — отметили в Buro Brainstorm.



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    aladyin
    Все получилось просто отлично, не к чему докопаться. Однако это именно тот случай, когда уровень отделки не соответствует уровню жилья. Правильным был бы "таджикский евроремонт", а тут хозяева залили кучу денег в дом для маргиналов...
    ab_dachshund
    А у меня вопрос - если все равно объединяют кухню и гостиную, зачем оставлять их изолированными? Можно было сделать небольшой предбанник у самого входа, а дальше проходную гостиную - все равно этот участок зонирован плиткой. Поставить дверь и все. И куда больше свободы с размером и формой гардеробной (в том числе, например, добавить полноценную кладовку/большой хозяйственный шкаф), ну и места не настолько вагон, чтобы тратить его на длинный коридор, пусть это даже выставочная галерея для милых сердцу мелочей.

    Смелее надо быть, короче.

    Я вообще горячий сторонник выделенных прихожих с примыкающим к ним санузлом - раз привыкнув к такому, начинаешь ценить.

    Ну и в данном случае оправдано объединение санузла, хотя обычно я громогласно против. Но уж больно маленькие клетушки вышли.

    Еще замечание - крайне неудачно расположен экран в гостиной. Его не видно толком ниоткуда, даже с дивана надо в сторону смотреть. А почему? Потому что в углу какой-то шкаф(?) и пришлось отодвигать диван чтобы оставить к нему доступ.
    ab_dachshund
    Кстати, обычно на всякие смелые объединения комнат и создание проходных залов а-ля студио смотрят косо потому что "потом квартиру не продать" или "потом квартиру не сдать" - ведь покупатель и арендатор по освещенной десятилетиями традицией воспринимает изолированные комнаты как жилье отдельной семьи, на манер коммуналки. Никак это не изживется у нас.

    Но в данном случае хрущевка, так что все равно снесут :)
    drugayatatiana
    Когда вместо хрущевок с их совмещенными санузлами стали строить 12-ти, 16-ти этажки с раздельными, это казалось супер-пупер большим прогрессом, потому что в квартирах тогда зачастую жило сразу несколько поколений.
    Если вы живете вдвоем, или даже с маленьким ребенком, нафига вам отдельный туалет???? Ведь как раз удобее сразу после него сходить в душ. И пусть бы санузел остался в своих прежних размерах, зато за счет коридора, присоединенного к ванной, комната стала бы просторнее.
    Другой коридор, который вдоль квартиры, он вообще зачем? Зачем эти совершенно дурацкие кухонные шкафчики в нем? Хозяйка злостная барахольщица разве что. Вместо гардеробной "не пришей кобыле хвост", гораздо практичнее был бы шкаф во всю стену. А барахло можно сложить в поднимающуюся кровать.
    Короче - не понравилось от слова совсем.
    drugayatatiana
    Кстати. Совсем забыла про столешницу высотой 90 см. Интересно, какой рост у хозяйки. Потому что если не под метр восемьдесят, то боли в спине ей обеспечены.
    mirralla
    Дом - не типичная хрущевка. Якобы 9-ти этажный кирпичный. Знаю этот район. Не очень представляю, где стоит 9-ти этажный кирпичный дом "рядом с Серебряным Бором". (Может на Живописной?)
    То ли не хрущевка (что скорее всего), то ли дом не рядом с Сер Бором, то ли ....

    В большинстве блочных хрущевок стена между кухней и маленькой комнатой - несущая (в отличае от стены между мал.комнатой и большой). И именно в этом месте проводка. Разрушить несущую стену? Теоретически можно, но тогда надо ее укрепить специальным способом для безопасности. Не говоря уже о согласованиях.

    Так что предложенный вариант уж очень сомнительный.
    riliness
    Кубики, кубики...холодный операционный колор.
    Без того узкую прихожую сузили...а что в хрущевках газовое снабжение и запрещено кухню открывать и сливать пространство с жилой частью? И чтобы открыть окно на кухне надо залезать на раковину? А где отопление на кухне? Под столешницей? Идиот дизайнер. Страшно подумать куда впихнули полотенцесушитель в ванной.
    Словом брак!

    Edited at 2017-03-25 08:30 (UTC)
    iv_an_ru
    Гардеробная в хрущёвке? Уважаемые дизайнеры, вы спятили. Окончательно. Выкинуть гардеробную, продлить спальню до капитальной стены, укоротив соответственно коридор, поставить три одежных шкафа --- прямой, угловой, и опять прямой, и будет то же самое место для одёжки плюс три с хвостом дополнительных квадратных метра свободной площади комнаты, то есть чуть не треть нынешней свободной площади квартиры!
    mirralla
    Это не хрущевка! (Заведомо ложное название статьи)
    Просто малогабаритная квартира в 9-ти этажном кирпичном доме. Где то на Глаголева, Паршина или Живописной (возможно).


    P.S.: Эти дома под снос (даже по новой захватнической программе сноса пятиэтажек) не попадают.
    mirralla
    Суть в том, что дома строятся по разным проектам.
    Планировка помещений даже с разницей в размерах < 1 метра - дает существенную разницу.

    Но главное в том, где находятся несущие стены.
    В представленной малогабаритной квартире похоже не было несущей стены между кухней и примыкающей к ней комнатой.

    Снести несущую стену и укрепить проем - адовое дело. Которое по геморрою и деньгам может сравниться со всей вместе взятой перепланировкой и затратами на нее. Еще не факт, что это вообще можно узаконить и не попасть на любителей, которые от фонаря воткнут металлические балки в стены и потолок.
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