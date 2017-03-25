В гостях: Двухкомнатная хрущевка у Серебряного бора

Все получилось просто отлично, не к чему докопаться. Однако это именно тот случай, когда уровень отделки не соответствует уровню жилья. Правильным был бы "таджикский евроремонт", а тут хозяева залили кучу денег в дом для маргиналов... Ответить

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Почему для маргиналов?

В СЗАО находится множество научных институтов и мед.учреждений, работникам которых и выдавали квартиры. Ответить

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А у меня вопрос - если все равно объединяют кухню и гостиную, зачем оставлять их изолированными? Можно было сделать небольшой предбанник у самого входа, а дальше проходную гостиную - все равно этот участок зонирован плиткой. Поставить дверь и все. И куда больше свободы с размером и формой гардеробной (в том числе, например, добавить полноценную кладовку/большой хозяйственный шкаф), ну и места не настолько вагон, чтобы тратить его на длинный коридор, пусть это даже выставочная галерея для милых сердцу мелочей.



Смелее надо быть, короче.



Я вообще горячий сторонник выделенных прихожих с примыкающим к ним санузлом - раз привыкнув к такому, начинаешь ценить.



Ну и в данном случае оправдано объединение санузла, хотя обычно я громогласно против. Но уж больно маленькие клетушки вышли.



Еще замечание - крайне неудачно расположен экран в гостиной. Его не видно толком ниоткуда, даже с дивана надо в сторону смотреть. А почему? Потому что в углу какой-то шкаф(?) и пришлось отодвигать диван чтобы оставить к нему доступ. Ответить

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Кстати, обычно на всякие смелые объединения комнат и создание проходных залов а-ля студио смотрят косо потому что "потом квартиру не продать" или "потом квартиру не сдать" - ведь покупатель и арендатор по освещенной десятилетиями традицией воспринимает изолированные комнаты как жилье отдельной семьи, на манер коммуналки. Никак это не изживется у нас.



Но в данном случае хрущевка, так что все равно снесут :) Ответить

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а только мне кажется странным отсутствие раковины на кухне? Ответить

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ну все, пора на покой, под окном я ее и не заметила.... Ответить

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Не видно какая плита, если газовая, то как прошло согласование и было ли оно вообще? Ответить

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Когда вместо хрущевок с их совмещенными санузлами стали строить 12-ти, 16-ти этажки с раздельными, это казалось супер-пупер большим прогрессом, потому что в квартирах тогда зачастую жило сразу несколько поколений.

Если вы живете вдвоем, или даже с маленьким ребенком, нафига вам отдельный туалет???? Ведь как раз удобее сразу после него сходить в душ. И пусть бы санузел остался в своих прежних размерах, зато за счет коридора, присоединенного к ванной, комната стала бы просторнее.

Другой коридор, который вдоль квартиры, он вообще зачем? Зачем эти совершенно дурацкие кухонные шкафчики в нем? Хозяйка злостная барахольщица разве что. Вместо гардеробной "не пришей кобыле хвост", гораздо практичнее был бы шкаф во всю стену. А барахло можно сложить в поднимающуюся кровать.

Короче - не понравилось от слова совсем.

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Как вы могли заметить - в этой квартире не душ , а ванная. Не очень приятно принимать ванну, когда рядом кому-то, пусть даже самому любимому человеку, приспичит справлять свои отхожие дела Ответить

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Прекрасно, вот только жаль, что вся красота-"коту под хвост". В силу последних известных событий... Ответить

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Ути - ручечка посреди дверки кухонного шкафчика) Ответить

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зачем узкий коридор делать ещё уже? Зачем? Ответить

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Кстати. Совсем забыла про столешницу высотой 90 см. Интересно, какой рост у хозяйки. Потому что если не под метр восемьдесят, то боли в спине ей обеспечены. Ответить

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Дом - не типичная хрущевка. Якобы 9-ти этажный кирпичный. Знаю этот район. Не очень представляю, где стоит 9-ти этажный кирпичный дом "рядом с Серебряным Бором". (Может на Живописной?)

То ли не хрущевка (что скорее всего), то ли дом не рядом с Сер Бором, то ли ....



В большинстве блочных хрущевок стена между кухней и маленькой комнатой - несущая (в отличае от стены между мал.комнатой и большой). И именно в этом месте проводка. Разрушить несущую стену? Теоретически можно, но тогда надо ее укрепить специальным способом для безопасности. Не говоря уже о согласованиях.



Так что предложенный вариант уж очень сомнительный. Ответить

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Понравилось.

Мне тоже интересно как такие перепланировки можно узаконить. Ответить

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Отличная квартира в замечательном районе. Жаль что скоро будут жить в большей квартирке но в Люберцах.... Ответить

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Они (переселенцы в смысле) не будут жить в большей площади. Разве что кухня и санузел станут побольше. А комнаты им планируют предоставить метр в метр. Ответить

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Кубики, кубики...холодный операционный колор.

Без того узкую прихожую сузили...а что в хрущевках газовое снабжение и запрещено кухню открывать и сливать пространство с жилой частью? И чтобы открыть окно на кухне надо залезать на раковину? А где отопление на кухне? Под столешницей? Идиот дизайнер. Страшно подумать куда впихнули полотенцесушитель в ванной.

Словом брак!



Edited at 2017-03-25 08:30 (UTC) Ответить

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Гардеробная в хрущёвке? Уважаемые дизайнеры, вы спятили. Окончательно. Выкинуть гардеробную, продлить спальню до капитальной стены, укоротив соответственно коридор, поставить три одежных шкафа --- прямой, угловой, и опять прямой, и будет то же самое место для одёжки плюс три с хвостом дополнительных квадратных метра свободной площади комнаты, то есть чуть не треть нынешней свободной площади квартиры! Ответить

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... за бздежь с самого начала? Почему везде и все норовят наебать даже в мелочах? Ответить

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...в той местности есть какие-то пятиэтажки на ул.Живописной, но от нее до Серебряного бора - глаза вытаращишь шкандыбать... Ответить

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Ха!

Входную дверь Торекс у меня скомуниздили.))))) Ответить

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боже как уныло Ответить

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Это не хрущевка! (Заведомо ложное название статьи)

Просто малогабаритная квартира в 9-ти этажном кирпичном доме. Где то на Глаголева, Паршина или Живописной (возможно).





P.S.: Эти дома под снос (даже по новой захватнической программе сноса пятиэтажек) не попадают.

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Оспадя... Какая разница, хрущевка это или 9-ти этажка? Планировка точно такая же как в кирпичной хрущевке. В этом суть. Ответить

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Суть в том, что дома строятся по разным проектам.

Планировка помещений даже с разницей в размерах < 1 метра - дает существенную разницу.



Но главное в том, где находятся несущие стены.

В представленной малогабаритной квартире похоже не было несущей стены между кухней и примыкающей к ней комнатой.



Снести несущую стену и укрепить проем - адовое дело. Которое по геморрою и деньгам может сравниться со всей вместе взятой перепланировкой и затратами на нее. Еще не факт, что это вообще можно узаконить и не попасть на любителей, которые от фонаря воткнут металлические балки в стены и потолок. Ответить

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а через год эту хрущевку снесут Ответить

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Программу сноса пятиэтажек планируется начать с домов серий I-510 и I-515 Ответить

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неплохо, вопрос в том, что подобный ремонт встанет в половину стоимости данной вартиры + надо, что бы соседи верху не подвели.... Ответить

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отремонтировать и попасть под снос Ответить

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