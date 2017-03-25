В гостях: Двухкомнатная хрущевка у Серебряного бора
Источник: Houzz
Эргономичная планировка и проверенные решения от Buro Brainstorm в квартире для молодой девушки.
Авторам этого интерьера, дизайнерам Buro Brainstorm, удалось не только переделать типовую квартиру в хрущевке за четыре месяца, но и избавить ее хозяйку от страха перед ремонтом. «Мы работаем с небольшими квартирами и ничего не имеем против мебели из ИКЕА, всегда доводим эскизы до реализации и берем на себя менеджмент проекта, — рассказывают дизайнеры. — Татьяна, хозяйка этой квартиры, увидела фотографии одного из наших проектов и обратилась к нам со словами: “Судя по картинкам, мне нравится именно то, что нравится вам”». Результат ремонта доказал, что Татьяна не ошиблась в своих предположениях. Несмотря на скромную площадь, в квартире удалось реализовать удобный для жизни сценарий — в том числе и с заделом на будущее.
О проекте
Место: Москва
Размер: 43 кв.м
Кто здесь живет: Татьяна
Авторы проекта: Buro Brainstorm
Фото: Леонид Семин
Дизайнеры и хозяйка решили работать по чертежам, без предварительной визуализации. «Мы скомпоновали коллажи и ориентировались в большей степени на американский дизайн середины прошлого века: такие интерьеры чем-то похожи на скандинавские, но более практичны и существуют как бы вне времени, как идеальный холст», — рассказывают авторы.
Перед тем как переходить к воплощению выбранного стиля, важно было найти оптимальную планировку для двухкомнатной хрущевки. Не секрет, что замыслы застройщика в квартирах такого типа мало соответствуют современному образу жизни: слабыми местами считаются маленькая кухня, проходная комната и непродуманные сценарии хранения.
План квартиры после перепланировки
Особенности квартир в хрущевках позволяют демонтировать большинство перегородок или создавать новые. Чтобы увеличить полезную площадь, дизайнеры Buro Brainstorm применили оба подхода. Так, кухню объединили с гостиной, но обе комнаты оставили изолированными; от входной двери до организованной напротив гардеробной протянулся функциональный длинный коридор, где разместили ряд шкафов.
Для отделки использовали практичные материалы: все стены покрыты износостойкой краской, которая выдерживает активную уборку, в том числе с применением щеток. Керамогранит при входе уложили по диагонали, чтобы оживить геометрию пространства.
Обратите внимание: Шкафы в коридоре организованы в два яруса, а ниша между верхним и нижним уровнем работает как дополнительная поверхность для хранения или экспозиции картин, статуэток и других милых сердцу мелочей. Для верхней одежды в конструктивной нише предусмотрена открытая вешалка.
«Верхние шкафы не такие глубокие, как нижние, — отмечают авторы проекта, — это логично, ведь любой человек шире в плечах, а нам важно было создать комфортную эргономику». Кроме вместительной «начинки», шкафы наделены декоративным потенциалом: под стеклянными фасадами можно разместить любую подложку. Проще всего использовать обои с активным рисунком и время от времени менять их — этот прием помогает обновлять интерьер по сезону, добавлять краски или, наоборот, формировать более спокойный дизайн без лишних трат.
Первые секции в ряду шкафов расположены напротив входа в гостиную: такая конфигурация позволяет «добрать» пространство для хранения запасов продуктов, которого хозяйке может не хватить на маленькой кухне.
Шкафы заканчиваются, не доходя 80 см до стены гардероба: на этот шаг авторы проекта пошли сознательно, чтобы оставить место для большого зеркала при гардеробной. «Мы рассматривали несколько вариантов, как зонировать гардеробную, и победила текстильная перегородка: она бюджетнее, чем дверь, при этом небольшое помещение гардероба отлично проветривается», — отметили в Buro Brainstorm.
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Эргономичная планировка и проверенные решения от Buro Brainstorm в квартире для молодой девушки.
Авторам этого интерьера, дизайнерам Buro Brainstorm, удалось не только переделать типовую квартиру в хрущевке за четыре месяца, но и избавить ее хозяйку от страха перед ремонтом. «Мы работаем с небольшими квартирами и ничего не имеем против мебели из ИКЕА, всегда доводим эскизы до реализации и берем на себя менеджмент проекта, — рассказывают дизайнеры. — Татьяна, хозяйка этой квартиры, увидела фотографии одного из наших проектов и обратилась к нам со словами: “Судя по картинкам, мне нравится именно то, что нравится вам”». Результат ремонта доказал, что Татьяна не ошиблась в своих предположениях. Несмотря на скромную площадь, в квартире удалось реализовать удобный для жизни сценарий — в том числе и с заделом на будущее.
О проекте
Место: Москва
Размер: 43 кв.м
Кто здесь живет: Татьяна
Авторы проекта: Buro Brainstorm
Фото: Леонид Семин
Дизайнеры и хозяйка решили работать по чертежам, без предварительной визуализации. «Мы скомпоновали коллажи и ориентировались в большей степени на американский дизайн середины прошлого века: такие интерьеры чем-то похожи на скандинавские, но более практичны и существуют как бы вне времени, как идеальный холст», — рассказывают авторы.
Перед тем как переходить к воплощению выбранного стиля, важно было найти оптимальную планировку для двухкомнатной хрущевки. Не секрет, что замыслы застройщика в квартирах такого типа мало соответствуют современному образу жизни: слабыми местами считаются маленькая кухня, проходная комната и непродуманные сценарии хранения.
План квартиры после перепланировки
Особенности квартир в хрущевках позволяют демонтировать большинство перегородок или создавать новые. Чтобы увеличить полезную площадь, дизайнеры Buro Brainstorm применили оба подхода. Так, кухню объединили с гостиной, но обе комнаты оставили изолированными; от входной двери до организованной напротив гардеробной протянулся функциональный длинный коридор, где разместили ряд шкафов.
Для отделки использовали практичные материалы: все стены покрыты износостойкой краской, которая выдерживает активную уборку, в том числе с применением щеток. Керамогранит при входе уложили по диагонали, чтобы оживить геометрию пространства.
Обратите внимание: Шкафы в коридоре организованы в два яруса, а ниша между верхним и нижним уровнем работает как дополнительная поверхность для хранения или экспозиции картин, статуэток и других милых сердцу мелочей. Для верхней одежды в конструктивной нише предусмотрена открытая вешалка.
«Верхние шкафы не такие глубокие, как нижние, — отмечают авторы проекта, — это логично, ведь любой человек шире в плечах, а нам важно было создать комфортную эргономику». Кроме вместительной «начинки», шкафы наделены декоративным потенциалом: под стеклянными фасадами можно разместить любую подложку. Проще всего использовать обои с активным рисунком и время от времени менять их — этот прием помогает обновлять интерьер по сезону, добавлять краски или, наоборот, формировать более спокойный дизайн без лишних трат.
Первые секции в ряду шкафов расположены напротив входа в гостиную: такая конфигурация позволяет «добрать» пространство для хранения запасов продуктов, которого хозяйке может не хватить на маленькой кухне.
Шкафы заканчиваются, не доходя 80 см до стены гардероба: на этот шаг авторы проекта пошли сознательно, чтобы оставить место для большого зеркала при гардеробной. «Мы рассматривали несколько вариантов, как зонировать гардеробную, и победила текстильная перегородка: она бюджетнее, чем дверь, при этом небольшое помещение гардероба отлично проветривается», — отметили в Buro Brainstorm.
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В СЗАО находится множество научных институтов и мед.учреждений, работникам которых и выдавали квартиры.
Смелее надо быть, короче.
Я вообще горячий сторонник выделенных прихожих с примыкающим к ним санузлом - раз привыкнув к такому, начинаешь ценить.
Ну и в данном случае оправдано объединение санузла, хотя обычно я громогласно против. Но уж больно маленькие клетушки вышли.
Еще замечание - крайне неудачно расположен экран в гостиной. Его не видно толком ниоткуда, даже с дивана надо в сторону смотреть. А почему? Потому что в углу какой-то шкаф(?) и пришлось отодвигать диван чтобы оставить к нему доступ.
Но в данном случае хрущевка, так что все равно снесут :)
Не видно какая плита, если газовая, то как прошло согласование и было ли оно вообще?
Если вы живете вдвоем, или даже с маленьким ребенком, нафига вам отдельный туалет???? Ведь как раз удобее сразу после него сходить в душ. И пусть бы санузел остался в своих прежних размерах, зато за счет коридора, присоединенного к ванной, комната стала бы просторнее.
Другой коридор, который вдоль квартиры, он вообще зачем? Зачем эти совершенно дурацкие кухонные шкафчики в нем? Хозяйка злостная барахольщица разве что. Вместо гардеробной "не пришей кобыле хвост", гораздо практичнее был бы шкаф во всю стену. А барахло можно сложить в поднимающуюся кровать.
Короче - не понравилось от слова совсем.
То ли не хрущевка (что скорее всего), то ли дом не рядом с Сер Бором, то ли ....
В большинстве блочных хрущевок стена между кухней и маленькой комнатой - несущая (в отличае от стены между мал.комнатой и большой). И именно в этом месте проводка. Разрушить несущую стену? Теоретически можно, но тогда надо ее укрепить специальным способом для безопасности. Не говоря уже о согласованиях.
Так что предложенный вариант уж очень сомнительный.
Мне тоже интересно как такие перепланировки можно узаконить.
Без того узкую прихожую сузили...а что в хрущевках газовое снабжение и запрещено кухню открывать и сливать пространство с жилой частью? И чтобы открыть окно на кухне надо залезать на раковину? А где отопление на кухне? Под столешницей? Идиот дизайнер. Страшно подумать куда впихнули полотенцесушитель в ванной.
Словом брак!
Edited at 2017-03-25 08:30 (UTC)
Это не хрущевка. Дом кирпичный. Ну что...
Не говоря уж даже о том, что...
Входную дверь Торекс у меня скомуниздили.)))))
Просто малогабаритная квартира в 9-ти этажном кирпичном доме. Где то на Глаголева, Паршина или Живописной (возможно).
P.S.: Эти дома под снос (даже по новой захватнической программе сноса пятиэтажек) не попадают.
Планировка помещений даже с разницей в размерах < 1 метра - дает существенную разницу.
Но главное в том, где находятся несущие стены.
В представленной малогабаритной квартире похоже не было несущей стены между кухней и примыкающей к ней комнатой.
Снести несущую стену и укрепить проем - адовое дело. Которое по геморрою и деньгам может сравниться со всей вместе взятой перепланировкой и затратами на нее. Еще не факт, что это вообще можно узаконить и не попасть на любителей, которые от фонаря воткнут металлические балки в стены и потолок.
А вот и нет