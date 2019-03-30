Сельский интерьер
Немного реальной жизни из объявлений о продаже недвижимости. В основном, Россия, но есть Украина и Белоруссия.
Интересно, что до сих пор популярны полотенца-рушники, которыми укрывают картины и иконы, часто можно встретить подзоры. Ковры с оленями и медведями неудивительны, а вот полотенца и подзоры требуют стирки, крахмала и утюга.
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А это с сайта про рукоделие. Все иконы, полотенца и наволочки украшают вышивки:
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А ведь и правда по три окна в комнате было, у прабабушки так же в доме. Ужасно неудобно, ведь и холодно от них зимой, и мебель фиг поставишь нормально. И кровать вдоль окна стояла, да. Прям как в моём детстве всё )
На 1 фото знакомая люстра, в совке была популярна
У меня одна бабушка так и квартиру содержала, а другая как в квартиру переехала, так осовременилась, все это дело бросила. Пара скатерок у нее была только.
В Икее продают стилизованные, но не то.
Хочу такие, аутентичные.
Очей очарованье!
Душевно, тепло, индивидуально
Удивительный, чудесный, редкий пост.
Re: Очей очарованье!
А ведь понятно, почему. Когда за окном по полгода снег, душа просит цвета, это как луговое разнотравье в доме.
На самом деле очень милое оформление, эти самодельные коврики и дорожки, ручная вышивка... Даже печки еще в действии. Коврики с пейзажами умиляют. ))
Какая чистота везде (удивляюсь, потому что недавно покупали квартиры, какого только бардака люди не стесняются выкладывать) И видно, что это интерьеры одиноких женщин. Незатейливый, но уют. И непоказной, а настоящий. Спасибо за пост.