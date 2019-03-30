Завтрак

Сельский интерьер



Немного реальной жизни из объявлений о продаже недвижимости. В основном, Россия, но есть Украина и Белоруссия.
Интересно, что до сих пор популярны полотенца-рушники, которыми укрывают картины и иконы, часто можно встретить подзоры. Ковры с оленями и медведями неудивительны, а вот полотенца и подзоры требуют стирки, крахмала и утюга.


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А это с сайта про рукоделие. Все иконы, полотенца и наволочки украшают вышивки:

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promo home_and_garden february 14, 2017 23:09 1
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    mella_a_mm
    Под кроватью,за подзорой ещё и чемодан с галошами или обрезанными валенками.А в шкафу в маленьком мешочке или в чемоданчике"смертная справа".
    forwalaka

    А ведь и правда по три окна в комнате было, у прабабушки так же в доме. Ужасно неудобно, ведь и холодно от них зимой, и мебель фиг поставишь нормально. И кровать вдоль окна стояла, да. Прям как в моём детстве всё )

    mamacha_rosa
    Ковры с оленем, это как свитер с оленем, только ковры )) Интересно, на некоторых фото присуствуют ковры с явно среднеазиатским, узбекским узором. Очень многие все-таки так или иначе там работали.
    ukiwa
    Есть во всем этом какая-то сермяжная прелесть... :)

    У меня одна бабушка так и квартиру содержала, а другая как в квартиру переехала, так осовременилась, все это дело бросила. Пара скатерок у нее была только.
    laura_ya
    Это целый культурный пласт! Соответственно, и интерьерный вариант отражает эту особенность.
    На самом деле очень милое оформление, эти самодельные коврики и дорожки, ручная вышивка... Даже печки еще в действии. Коврики с пейзажами умиляют. ))
    frometta

    Какая чистота везде (удивляюсь, потому что недавно покупали квартиры, какого только бардака люди не стесняются выкладывать) И видно, что это интерьеры одиноких женщин. Незатейливый, но уют. И непоказной, а настоящий. Спасибо за пост.

  • 124 комментария
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