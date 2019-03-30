Сельский интерьер

Под кроватью,за подзорой ещё и чемодан с галошами или обрезанными валенками.А в шкафу в маленьком мешочке или в чемоданчике"смертная справа". Ответить

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Большое спасибо вам! Как же я люблю эти деревенские интерьеры))) Ответить

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Присоединяюсь! Спасибо за фотографии,до сих пор хочу в квартиру домотканные дорожки. Ответить

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А ведь и правда по три окна в комнате было, у прабабушки так же в доме. Ужасно неудобно, ведь и холодно от них зимой, и мебель фиг поставишь нормально. И кровать вдоль окна стояла, да. Прям как в моём детстве всё ) Ответить

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Куча пылесборников.

На 1 фото знакомая люстра, в совке была популярна Ответить

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Ковры с оленем, это как свитер с оленем, только ковры )) Интересно, на некоторых фото присуствуют ковры с явно среднеазиатским, узбекским узором. Очень многие все-таки так или иначе там работали. Ответить

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Да и сам олень в лесу как на свитере - только в лесу. Ответить

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Есть во всем этом какая-то сермяжная прелесть... :)



У меня одна бабушка так и квартиру содержала, а другая как в квартиру переехала, так осовременилась, все это дело бросила. Пара скатерок у нее была только. Ответить

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Блин, я поняла только что что очень хочу купить ковер с оленями Ответить

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А мне захотелось купить домотканые дорожки на пол.

В Икее продают стилизованные, но не то.

Хочу такие, аутентичные. Ответить

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ох детство у бабушки в деревне)))) какая ж подборка классная! Ответить

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Спасибо ! Чудесная подборка))) В детстве побывала) Ответить

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что бы я позаимствовала из этих интерьеров, так это печку на которой можно дурака валять:))))) Ответить

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Спасибо!



А ведь понятно, почему. Когда за окном по полгода снег, душа просит цвета, это как луговое разнотравье в доме. Ответить

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Это целый культурный пласт! Соответственно, и интерьерный вариант отражает эту особенность.

На самом деле очень милое оформление, эти самодельные коврики и дорожки, ручная вышивка... Даже печки еще в действии. Коврики с пейзажами умиляют. )) Ответить

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Спасибо. Смотрел, пытался уловить, что так трогает душу. Не понятно, но образы родные.

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Некоторым домам наверное лет 100 уже. Ответить

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