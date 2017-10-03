Крошечный дом под Санкт-Петербургом

Непонятно куда сливается вода. И туалет на улице, видимо. А остальное мило, конечно, но для одного. Ответить

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Его не видно. Но слив воды все равно куда-то должен быть, просто под дом нельзя, болото будет. Ответить

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можно автора спросить или призвать в комментарии девушку, которая с ним беседовала (сейчас попробую) Ответить

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Летний вариант, зимой все замерзнет, но зимой там и не живут, как я понимаю. Ответить

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Красота !

Действительно, при отсутствии тамбура ламинат на полу - не лучшее решение. При открывании двери во время сильного дождя он будет намокать и со временем придется его менять.





Edited at 2017-10-03 06:13 (UTC) Ответить

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В чем преимущество такого домика по сравнению с обычным прицепом-караваном? Ответить

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Совсем недавно был пост про маленький дом, которые делают американцы, живущие на Аляске



(а могли бы купить обычный прицеп-караван) Зачем люди хотят что-то индивидуальное? Почему не все готовы обставить дом икеей и стандартизировать жилье?Совсем недавно был пост про маленький дом, которые делают американцы, живущие на Аляске https://home-and-garden.livejournal.com/848113.html (а могли бы купить обычный прицеп-караван) Ответить

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Товарный вид совсем другой. Караван изначально рассчитан на долгое таскание и находясь в нём ты не чувствуеш себя дома. Типа временная гостиница. Удобно но всё равно гостиница. Ответить

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Очень заинтересовала вентиляция в домике. Она вся за счет окон-дверей или есть еще вытяжная система? Ответить

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Интересная идея. Не рассматривали вариант прицепа-вкладыша в стандартный? Тогда не надо морочиться с легализацией.Просто дом идет как груз в стандартном прицепе. Ответить

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http://avtotravel.com/Forums/Brands-Motorhomes-Caravans-Sales-Comparison/Rusian-Brands-and-Handmade/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0/



Форум этот, кстати, самый информативный по всем вопросам связанным с автодомами. Вот этот человек строит и живет в передвижных автодомах в кантри стиле. Интересная семья.)Форум этот, кстати, самый информативный по всем вопросам связанным с автодомами. Ответить

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к вопросу по полам. пусть посмотрит виниловые многослойные полы Natura (Бельгия). Ответить

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Коммуникации.

Электричество только от батарей?

Не верю, что наши сахАры способны дать столько солнца, чтобы удовлетворить всем нуждам.

Нужды.

Водоснабжение и канализация остались за кадром.

Книжку можно читать при свече, греться камином; душ без воды невозможен.

Скважина?

Тогда мобильный дом привязан к конкретному месту ровно так же, как стационарный.

Слив отработки - куда?

В разные ямы, вольно расположенные на двух гектарах?

Почему владелец хочет посадить дом прямо на землю, на достаточно сырую землю?

Стоит себе на колёсах, как на фундаменте, проветривается и не гниёт.

Чем плохо-то.



В общем, как и народ в комментах сверху, преимуществ самостроя перед отлаженным, с наработанными решениями, давно признанным производством автодомов не вижу.

Своими руками, приятно, да.

Выигрышнее, чем покупка готового - нет. Ответить

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Летом двух батарей по 150 хватит даже в условиях Ленинградской области, тем более, что холодильник газовый, а вот зимой сомнительно. Но как я понимаю, зимой он там не живет, а бывает наездами. Ответить

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Ну да, только когда тепло.

Может, там есть какой летний водопровод, и воду качать не надо.

На первом снимке виден поливочный шланг, но неизвестно, откуда и куда он ведёт.

На других вроде как видны электропровода - или что-то очень похожее. Ответить

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Шланг может вести прямо в озеро, кидай насос и качай воду для полива. А провода могут быть протянуты в сарай, там какое-то оранжевое строение виднеется. Ответить

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А у мобильного дома одно из преимуществ - прицепил и поехал в другое место. В Финляндии отличные кемпинги.



По-моему, он не посадить хочет, а опускать. Может, морально так комфортнее. На мой взгляд лишние затраты на пневмо-подвеску только. на сайте они отдельно раскрывают тему канализации http://tiny-house.me/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2-%d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82-%d0%bb%d1%8e%d0%b1/ А у мобильного дома одно из преимуществ - прицепил и поехал в другое место. В Финляндии отличные кемпинги.По-моему, он не посадить хочет, а опускать. Может, морально так комфортнее. На мой взгляд лишние затраты на пневмо-подвеску только. Ответить

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Приятно, когда подход ответственный.



Ездить, имхо, лучше всё равно на штуке "два в одном", но это мой подход, прагматика, а не романтика. Ответить

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Автор говорит о торсионной подвеске. На плохих дорогах она превращается в тыкву. Оттого и пневмоподвеска. Ответить

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" о торсионной подвеске. На плохих дорогах она превращается в тыкву.". расскажите эту чушь строителям танков и вездехода луаз. Ответить

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Вы просто возьмите и почитайте отзывы именно о подвесках прицепов. Там этот торсион резино-жгутовой. Всем офигенный, но нужны хорошие дороги. Танки, луазы, я все это в курсе, но там немного другие витамины. Я просто себе прицеп выбирал, тонну каках этих про подвески перелопатил. Ответить

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Это преимущество кемпера. А подобный домик - как минимум его интерьерное наполнение - может и не выдержать долгой дороги. А уж быстрой езды - тем более, там аэродинамики как у коробки из-под мыла.



Я согласен что тут изобретается велосипед - в вопросах кемперов куча людей и фирм десятилетия думала, оттачивала и проверяла на практике разные идеи. Какой смысл изобретать велосипед, даже не заглянув в интернет? Ответить

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ИМХО, аутригеры или винтовые опоры были бы практичней подъемных колес – и конструкция проще и выровнять по горизонту проще... Ответить

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Ламинат, конечно, самое неудачное решение, в таком случае ! (впрочем, как и в любых других ! :))) ) Есть же, на белом свете, кварцвинил - самое лучшее, что можно придумать, для такого домика, или, банальная пробка - только не с замковыми соединениями, как у ламината, а на клей и покрытая полиуретановым лаком, как вариант, альтернативный кварцвинилу, если он, чем-то, не нравится ! (хотя, штука прекрасная и рекомендована, даже, для детских учреждений !) Ответить

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Прелесть какая! Я влюбилась в зеленый диван😍😊 Ответить

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Чисто пиндосовский вариант - покупается строго в кредит - иначе некошерно. А вот интересно - у Димона уточка небось в домике побольше и поуютнее живёт. Кстати и Гоша Шувалов вспоминается - его было бы неплохо поселить в такой домик на зиму, а собачек - на передержку. Ответить

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Отличная идея. И реализация зачетная.

А я подумываю о ещё более аскетичном разборном домике (баньке) для охотников, геологов, рыбаков, туристов...

Доставляется на место лодками, скутерами, квадроциклами.

Размер 2.1х2.1 метра снаружи, около 1.8х1.8 внутри, высота стен 2 метра, одна дверь, без окон, четырехскатная крыша-пирамидка, в середине одна труба для буржуйки, для неё же одно вентиляционное отверстие снизу. Внутри аскетичные откидные кровати как в купе (как в поезде). Четыре стены толщиной по 15-20 см из фанеры ОВП (внешняя фанера обшита алюминиевым листом от влаги) доставляются отдельно, ставятся на неглубокие сваи, стягиваются, сверху два человека накатывают крышу. Потом внутрь разборный пол кладется и втаскивается печка. Внутри каждая стена с алюминевым каркасом + брус 5х5 см, снаружи утеплитель пенополистирол, внутри Роквул 10 см. Вроде можно вполне уложиться в 90 кг для каждой готовой стены, крышу ещё не считал (её можно потоньше сделать, также её можно сделать из двух половинок, чтобы в лес не тащить громоздкую пирамидку размером около 2.3х2.3 метра.

Внутри только спать, есть и сушиться, греться (в любую погоду). Вся жизнь на природе снаружи.



Edited at 2017-10-03 21:27 (UTC) Ответить

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Как обычно...тесно,безвкусно и неуютно,безмозгло.



Ни слайдеров ни откидной и трансформирующейся мебели.



Кровать под крышей куда только дрищу и заползать да и то...нет-нет да головой ударишься.



Сам же пишет что год проектировал а в итоге построил всё на глазок:)



Не мужик. Ответить

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Автор не раскрыл секрет, КАКИМ транспортным средством он буксирует автоприцеп массой в 2 тонны?!

Легковыми автомобилями этого делать нельзя ни в коем случае! Читайте ПДД!

Кроме того, у водителя должны быть "открыты" категории Е и В.



Хотя, если ОЧЕНЬ много денег... Ответить

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