Крошечный дом под Санкт-Петербургом
Автор текста: Полина Сачарова Интернет-проект "Мой крошечный дом"
Хозяин: Mikhail Gromyko
Как возникла идея построить крошечный дом на колесах
Когда-то я приобрел 2 гектара земли на замечательном озере. Работа в большой строительной компании на руководящих должностях не позволяла заниматься любимым делом – развивать какие-то собственные постройки на объекте. Кроме того, там была береговая полоса с природоохранной зоной, на которой невозможно было построить ничего капитального.
Сначала возникла идея построить крошечный дом для друзей, а потом с изменившимися обстоятельствами сделать базу отдыха, состоящую минимум из трех Tiny House (крошечных домов).
Строить их без опыта постройки, прибегая к помощи наемных рабочих, не представлялось реалистичным. Понятно, что первый домик нужно было сделать самому.
Крошечные дома или как их еще называют Tiny House, известны очень давно. Идея нравилась, потому что в маленьком объеме ты получаешь функционал достаточный для комфортного проживания и относительную мобильность.
Начал я его строить 1,5 года назад. Это обусловлено тем, что изначально стройка велась по выходным, когда был сильно занят на основной работе. В последствие был ряд других проектов, которые отвлекали, и сейчас только вернулся к доделке.
Внешний вид домика:
О поиске прицепа
Изучались и проектировались различные схемы кровель: односкатные, ломанные и сложные. Я сам архитектор, проектировщик, строитель. Мне все это доступно. Никаких изначально темных моментов в строительстве у меня не было.
Основная проблема, на которую я потратил где-то 4 месяца, было найти сумасшедшего, который согласится сделать то, что мне нужно. Я говорю о прицепе. И при этом в рамках одобрения транспортного средства.
Это было еще до кризиса. Тогда же производители прицепов, грубо говоря, строили оптом. И дилеры у них все оптом и покупали. Построить что-либо отличающееся они отказывались.
Но нашелся такой человек. Я сделал ему проект пневмо подвесок, опускающийся в ноль, сделал на них рычаги. Осталось приобрести только головку на тормоз наката, который с гидравликой будет работать, поскольку изначально ставили планку сделать гидравлические тормоза.
Мое предложение сделать их самим не встретили поддержки. Говорит, их сертифицировать долго. Не знаю. Я уже устал убеждать людей, что все исполнимо.
Сборка конструкции крошечного дома
Прицеп был найден. Это была основа под мой дом. После этого началась стройка. Проекты существовали год на бумаге, в голове, но самое смешное, когда я приехал, то начал строить «с нуля» даже не по проектам. Из-за этого домик получился со всеми ошибками, из-за которых я сам любого подрядчика расстреливаю.
Каркас у меня деревянный. Нужно было однозначно рассчитывать шаг половых планок, стропил, чтобы не делать лишних обрезов, подгонки и всего остального. Мои ошибки естественно незаметны и не сказываются на качестве. Это технологически лишние вещи, которые накладывают издержки на производство.
В качестве утеплителя пошел сотый пенофлекс. Стены домика – это достаточно толстый сэндвич. И если пересчитать на древесину – это рубленый дом с толщиной стен чуть меньше сорока сантиметра.
При этом был допущен некий компромисс, о котором я сейчас отчасти жалею, поскольку хочу использовать домик в межсезонье. Я сделал большую панорамную дверь рядом с камином. Фактически, это еще одно видовое окно, и в отсутствии тамбура не позволяет его экономически использовать с точки зрения энергосбережения в зимний период.
Единственную вещь, которую не буду повторять при строительстве следующих домов — это Shinglas (мягкая черепица) на кровле. Очень хотелось его применить, нравился как материал. Но на самом деле он тяжелый, и допущена была только с понимания следующего компромисса: с этим домом как Шумахер никто ездить не будет, соответственно каких-то особых критических моментов, связанных с достаточно высоким центром тяжести и с монтажом, возникать не должно.
Все собрано с обрешеткой на мембране. Весь конденсат, который собирается с кровли, не идет на материалы, а собирается на ней и уходит в грунт.
На полу у меня ламинат. И он мне не очень нравится. По его влагостойкости видно, что он способен какую-то влагу набирать, а идеальной сухости в отсутствии тамбура в этом домике не достичь. Он не испортится, и будет работать, но в следующем домике я подумаю, как реализовать ему какую-то замену.
Дизайн домика хотел сделать с кантри налетом, поэтому снаружи был выбран такой скандинавский лаконичный дизайн. За это я получил массу «троллинга» со стороны друзей. Они называют его теперь Мишин розовый домик. Я всем доказываю, что он сиреневый, но понимаю, что это вместо дружеского похлопывания по плечу.
Окна в домике двухкамерный стеклопакет. Компоновка окон, их размер тоже обусловлено зонированием и возможностью все-таки жить на природе, созерцая красоту.
Идея голландских или прямоугольных маленьких окошечек тоже очень нравится. Я её в будущем собираюсь использовать в своих домах, в зависимости от того, какие будут стоять задачи.
Размеры и вес крошечного дома
На весы его не загонял, но думаю, что вес его чуть более 2 тонн. По размерам: максимальные транспортные габариты: 2,5 четыре метра, за вычетом по высоте см 7.
Решение по использованию этого прицепа без опускания рамы и подрамника еще ниже были вынужденным.
Просто производитель был не готов на первых образцах, еще не доверяя мне как конструктору, менять всё. Хотелось сразу закупить три прицепа, и они уже закуплены. В последствие предполагаю делать пневмоподвеску. Домик будет опускаться «в ноль», но при этом упирающиеся колеса будут воровать чуть-чуть пространства от внутренних объемов, это тоже будет обыграно, но зато дом будет фактически стоять на земле.
Планировка крошечного дома
Планировка моего домика стандартная. У меня есть альковная часть наверху. Она находится над хозяйственным блоком. Стоит газовый конвектор, как самое оптимальное и дешевое решение. Опыт его эксплуатации показал, что он может нормально работать, но дополнительные краны ставить нужно, поскольку при замене баллонов систему стравливать нельзя. В отличие от фирменного оборудования.
Мои глубочайшие убеждения, что, несмотря на дороговизну, печь Truma Combi (которая по сегодняшнему курсу стоит более 100 тысяч рублей) – это решение, когда ты забываешь о проблеме тепла. Ты зашел, покрутил тумблер и тебе тепло и комфортно.
Также у меня установлен в домике отличный польский камин. Он шикарно нагревает и сидя на пуфике у камина можно созерцать все те виды, о которых ты давно мечтал.
Домик полностью автономный
Водосбор сейчас реализован с крыши. У меня есть два специальных фильтра. Я еще до конца крепление не сделал, поскольку пытаюсь оттестировать и тот и другой вариант, чтобы понять, какой проще в обслуживании.
В том месте, где у меня стоит крошечный дом, такое количество мусора сыпется в водостоки, что пока никакой не выдерживает нормально.
Все-таки ставить домик под сосной, которая теряет шишки и иголки осенью, — плохая идея, я вам честно скажу. В целом система работает. Я думаю надо, либо чистить чаще, либо придумывать какую-нибудь еще систему фильтрации. Это уже дело техники. Доведу до ума.
Кроме того, я сделал достаточно большие резервуары с водой (порядка 280 л)
Электричество
У меня установлены на крыше домика две солнечные батареи по 150 Вт. Я посчитал, что на мои нагрузки этого достаточно.
От 12 вт у меня работает только свет и музыка, и два водных насоса. Один Аква 8 питает газовую колонку, а второй экономичный — второй кран на кухне, и может быть подключен к бутыли с питьевой водой. Оба насоса кемпингового использования.
В этот я обошелся без печки Truma Combi, тем самым cнизив стоимость в 4 раза.
Отопление
Газовый конвектор камин+ маленькая автомобильная финская печка 220/800, которая смонтирована в специальной нише под полочкой.
Утеплитель
Как я уже говорил, я использовала в качестве утеплителя пенофлекс.
Другое
Холодильник — газ/220.
Плита газовая на сжиженном газе.
Газовая колонка обеспечивает нагрев воды, как в полноценной душевой. Насос для душа обеспечивает электрический насос Аква 8.
Для домика сейчас сделано из алюминиевого профиля очень легкое крыльцо.
Интерьер домика:
О передвижении с крошечным домом на колесах
С прицепом массой ближе к 2 тоннам я катался очень давно. У меня были свои двухтонные катера, с которыми в силу непростого ландшафта Ладожского озера, я где только не спускался. И катер находится достаточно высоко на своем ложементе, и уронить или опустить его неудачно на ландшафт не так страшно, а вот дом вывесить таким образом, что его придется трактором вытаскивать, и возможно с торсионными потерями, — да запросто. Он слишком тяжел для наших «недодорог», и поэтому с ним следует быть аккуратным.
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Действительно, при отсутствии тамбура ламинат на полу - не лучшее решение. При открывании двери во время сильного дождя он будет намокать и со временем придется его менять.
Edited at 2017-10-03 06:13 (UTC)
Совсем недавно был пост про маленький дом, которые делают американцы, живущие на Аляске https://home-and-garden.livejournal.com/848113.html
(а могли бы купить обычный прицеп-караван)
http://avtotravel.com/Forums/Brands-Motorhomes-Caravans-Sales-Comparison/Rusian-Brands-and-Handmade/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
Форум этот, кстати, самый информативный по всем вопросам связанным с автодомами.
Электричество только от батарей?
Не верю, что наши сахАры способны дать столько солнца, чтобы удовлетворить всем нуждам.
Нужды.
Водоснабжение и канализация остались за кадром.
Книжку можно читать при свече, греться камином; душ без воды невозможен.
Скважина?
Тогда мобильный дом привязан к конкретному месту ровно так же, как стационарный.
Слив отработки - куда?
В разные ямы, вольно расположенные на двух гектарах?
Почему владелец хочет посадить дом прямо на землю, на достаточно сырую землю?
Стоит себе на колёсах, как на фундаменте, проветривается и не гниёт.
Чем плохо-то.
В общем, как и народ в комментах сверху, преимуществ самостроя перед отлаженным, с наработанными решениями, давно признанным производством автодомов не вижу.
Своими руками, приятно, да.
Выигрышнее, чем покупка готового - нет.
Может, там есть какой летний водопровод, и воду качать не надо.
На первом снимке виден поливочный шланг, но неизвестно, откуда и куда он ведёт.
На других вроде как видны электропровода - или что-то очень похожее.
А у мобильного дома одно из преимуществ - прицепил и поехал в другое место. В Финляндии отличные кемпинги.
По-моему, он не посадить хочет, а опускать. Может, морально так комфортнее. На мой взгляд лишние затраты на пневмо-подвеску только.
Ездить, имхо, лучше всё равно на штуке "два в одном", но это мой подход, прагматика, а не романтика.
Я согласен что тут изобретается велосипед - в вопросах кемперов куча людей и фирм десятилетия думала, оттачивала и проверяла на практике разные идеи. Какой смысл изобретать велосипед, даже не заглянув в интернет?
Прелесть какая! Я влюбилась в зеленый диван😍😊
А я подумываю о ещё более аскетичном разборном домике (баньке) для охотников, геологов, рыбаков, туристов...
Доставляется на место лодками, скутерами, квадроциклами.
Размер 2.1х2.1 метра снаружи, около 1.8х1.8 внутри, высота стен 2 метра, одна дверь, без окон, четырехскатная крыша-пирамидка, в середине одна труба для буржуйки, для неё же одно вентиляционное отверстие снизу. Внутри аскетичные откидные кровати как в купе (как в поезде). Четыре стены толщиной по 15-20 см из фанеры ОВП (внешняя фанера обшита алюминиевым листом от влаги) доставляются отдельно, ставятся на неглубокие сваи, стягиваются, сверху два человека накатывают крышу. Потом внутрь разборный пол кладется и втаскивается печка. Внутри каждая стена с алюминевым каркасом + брус 5х5 см, снаружи утеплитель пенополистирол, внутри Роквул 10 см. Вроде можно вполне уложиться в 90 кг для каждой готовой стены, крышу ещё не считал (её можно потоньше сделать, также её можно сделать из двух половинок, чтобы в лес не тащить громоздкую пирамидку размером около 2.3х2.3 метра.
Внутри только спать, есть и сушиться, греться (в любую погоду). Вся жизнь на природе снаружи.
Edited at 2017-10-03 21:27 (UTC)
Ни слайдеров ни откидной и трансформирующейся мебели.
Кровать под крышей куда только дрищу и заползать да и то...нет-нет да головой ударишься.
Сам же пишет что год проектировал а в итоге построил всё на глазок:)
Не мужик.
Легковыми автомобилями этого делать нельзя ни в коем случае! Читайте ПДД!
Кроме того, у водителя должны быть "открыты" категории Е и В.
Хотя, если ОЧЕНЬ много денег...
http://www.autonet.ru/auto/ttx/toyota/land_cruiser/302145
А можно и газелью. 8 местный автобус 2445кг снаряженная масса.
и нет проблем. Но ВЕ да.